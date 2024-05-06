Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев

Из документа, опубликованного на сайте Акорды, следует, что президент постановил присвоить:
классный чин «государственный советник юстиции 1-го класса»:
Асылову Беріку Ноғайұлы;
воинское звание «генерал-лейтенант»:
Абубакирову Канышу Асанхановичу;
воинское звание «генерал-лейтенант авиации»:
Косанову Даурену Жуматаевичу;
классный чин «государственный советник юстиции 2-го класса»:
Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу;
воинское звание «генерал-майор»:
Даутову Кайрату Сапарбековичу;Джунусову Толеужану Сабыровичу;Есжанову Аяну Абдуганиевичу;Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу;Ибраеву Ержану Вакасовичу;Казкееву Бекайдару Маратовичу;Поливанову Павлу Константиновичу;
воинское звание «генерал-майор авиации»:
Нильдибаеву Ержану Болатовичу;
специальное звание «генерал-майор национальной безопасности»:
Бекжанову Нуржану Наурузовичу;Жумабаеву Марату Кабиденовичу;Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу;
специальное звание «генерал-майор Антикоррупционной службы»:
Ахметжанову Саяну Кылышевичу;Жебегенову Максату Мырзахановичу,;Саркулову Улану Сериковичу;
специальное звание «генерал-майор службы экономических расследований»:
Алиеву Данияру Дуппаевичу,;Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу;Исмагулову Нуржану Ныгметовичу;
специальное звание «генерал-майор полиции»:
Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу;Рысбаеву Айдосу Какашаулы;Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу;
классный чин «государственный советник юстиции 3-го класса»:
Абилову Берику Ракатовичу;Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу;Утегенову Ерлану Рахимжановичу.