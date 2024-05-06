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Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев

6 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов», сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Из документа, опубликованного на сайте Акорды, следует, что президент постановил присвоить:

классный чин «государственный советник юстиции 1-го класса»:

Асылову Беріку Ноғайұлы;

воинское звание «генерал-лейтенант»:

Абубакирову Канышу Асанхановичу;

воинское звание «генерал-лейтенант авиации»:

Косанову Даурену Жуматаевичу;

классный чин «государственный советник юстиции 2-го класса»:

Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу;

воинское звание «генерал-майор»:

Даутову Кайрату Сапарбековичу;Джунусову Толеужану Сабыровичу;Есжанову Аяну Абдуганиевичу;Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу;Ибраеву Ержану Вакасовичу;Казкееву Бекайдару Маратовичу;Поливанову Павлу Константиновичу;

воинское звание «генерал-майор авиации»:

Нильдибаеву Ержану Болатовичу;

специальное звание «генерал-майор национальной безопасности»:

Бекжанову Нуржану Наурузовичу;Жумабаеву Марату Кабиденовичу;Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу;

специальное звание «генерал-майор Антикоррупционной службы»:

Ахметжанову Саяну Кылышевичу;Жебегенову Максату Мырзахановичу,;Саркулову Улану Сериковичу;

специальное звание «генерал-майор службы экономических расследований»:

Алиеву Данияру Дуппаевичу,;Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу;Исмагулову Нуржану Ныгметовичу;

специальное звание «генерал-майор полиции»:

Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу;Рысбаеву Айдосу Какашаулы;Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу;

классный чин «государственный советник юстиции 3-го класса»:

Абилову Берику Ракатовичу;Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу;Утегенову Ерлану Рахимжановичу.