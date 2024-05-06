В МИД заявили о приближении трибунала над руководством Украины

«В том перечне деятелей, которые уже озвучены, объявлены в розыск, в том, что они виновны в огромном перечне преступлений, у меня сомнений нет. И расследовать эти преступления, привлечь их к наказанию, обязательному возмездию… Собственно, мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины», — сказал Мирошник в эфире программы «Соловьев Live».