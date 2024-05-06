В МИД заявили о приближении трибунала над руководством Украины

Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Также министерство объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и других деятелей украинской политики.
«В том перечне деятелей, которые уже озвучены, объявлены в розыск, в том, что они виновны в огромном перечне преступлений, у меня сомнений нет. И расследовать эти преступления, привлечь их к наказанию, обязательному возмездию… Собственно, мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины», — сказал Мирошник в эфире программы «Соловьев Live».
При этом он подчеркнул, что с юридической точки зрения правильно сказать, что в действиях указанных людей наблюдаются признаки преступлений, а назвать их преступниками можно лишь после решения суда.
«Но привлекать их к расследованию, высказывать им подозрения, начинать их разыскивать для того, чтобы проводить процессуальные действия, — вот это начальный этап», — отметил Мирошник.