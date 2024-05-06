Украинцы раскритиковали цифрового спикера МИД из-за внешности

«Я уже давно знакома с теми пещерными людьми, которые из своих убежищ пишут анонимные сообщения в интернете. Меня удивило другое. Они писали: “Не могли взять украинку?”. Это значит, что украинцы не понимают, кто такие украинцы», — цитирует слова девушки ТСН в своей публикации от 1 мая.