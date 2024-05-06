Минобороны: В ЮВО проведут учения с применением ядерного оружия

Ростовская область, 6 мая 2024. DON24.RU. В Южном военном округе пройдут учения с применением нестратегического ядерного оружия, сообщили в министерстве обороны РФ. В них примут участие ракетные соединения ЮВО с привлечением авиации и сил ВМФ.