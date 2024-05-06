Минобороны: В ЮВО проведут учения с применением ядерного оружия

«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении военного ведомства.
Подготовка к проведению учебных стрельб уже началась. Соответствующее поручение генштабу ВС РФ дал президент Владимир Путин.
Цель предстоящих учений — повысить готовность нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».
Под нестратегическим ядерным оружием понимается тактическое ядерное оружие, которое обладает значительно меньшей ударной мощью и применяется для решения локальных задач на поле боя. Например, для поражения важных командных пунктов и скоплений сил противника.