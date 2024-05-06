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Минобороны: В ЮВО проведут учения с применением ядерного оружия

Ростовская область, 6 мая 2024. DON24.RU. В Южном военном округе пройдут учения с применением нестратегического ядерного оружия, сообщили в министерстве обороны РФ. В них примут участие ракетные соединения ЮВО с привлечением авиации и сил ВМФ.

«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подготовка к проведению учебных стрельб уже началась. Соответствующее поручение генштабу ВС РФ дал президент Владимир Путин.

Цель предстоящих учений — повысить готовность нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

Под нестратегическим ядерным оружием понимается тактическое ядерное оружие, которое обладает значительно меньшей ударной мощью и применяется для решения локальных задач на поле боя. Например, для поражения важных командных пунктов и скоплений сил противника.