В Киеве заявили, что ФРГ передаст системы Patriot, IRIS-T и Skynex

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Посол ФРГ на Украине Мартин Егер во время визита в Харьковскую область анонсировал передачу Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, IRIS-T и Skynex. Об этом заявило Министерство инфраструктуры Украины.
Согласно информации, опубликованной на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), посол посетил Харьковскую область вместе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. В министерстве назвали Германию одним из стратегических партнеров Украины в военной помощи и заявили, что посол «анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-T и новые системы ПВО малого радиуса действия Skynex». Прямые цитаты посла при этом не приводятся.
Кубраков также заявил, что Германия готова присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. «Наша общая стратегия заключается в максимальной децентрализации энергосистемы — мобильные котельные, когенерационные установки, газовые турбины. Ожидаем от партнеров быстрых решений на этом направлении. Со своей стороны готовим соответствующие правительственные решения», — цитирует министра пресс-служба.
Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на комплексах Patriot. Ранее в Киеве хотели получить еще 5−7 установок, но в начале апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «Украине желательно иметь 25 систем Patriot».