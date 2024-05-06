В Киеве заявили, что ФРГ передаст системы Patriot, IRIS-T и Skynex

Согласно информации, опубликованной на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), посол посетил Харьковскую область вместе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. В министерстве назвали Германию одним из стратегических партнеров Украины в военной помощи и заявили, что посол «анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-T и новые системы ПВО малого радиуса действия Skynex». Прямые цитаты посла при этом не приводятся.