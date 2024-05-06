Глава Башкирии поручил запустить все пункты весового контроля к 19 мая.

«Я не отстану, наведите порядок. У нас количество пунктов весового контроля увеличивается. Денег от штрафов становится меньше, то есть они не работают. Весовой контроль — это юг республики, там жалоб очень много. 19 мая доложите, что все семь пунктов работают. После 19-го числа никаких переносов. Контрольное управление докладывает, что у нас 13 пунктов, которые должны работать, но из-за целого ряда причин по факту на 3 мая 11 пунктов весового контроля не работают, — подчеркнул Глава РБ. — Пункты весового контроля должны работать. Мы уже потеряли порядка 50 млн рублей, которые должны были прийти в дорожный фонд. Мы количество станций увеличиваем, а количество денег уменьшается. Как это так? Прошу навести порядок».