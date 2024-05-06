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В Тулуне простились с погибшим участником СВО

Максим Костенков пал при выполнении боевого задания.

Источник: IrkutskMedia.ru

Во время проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания 9 марта погиб уроженец Тулунского района Максим Костенков. За проявленные мужество, храбрость и отвагу Указом президента РФ рядовой представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию Тулунского района в социальной сети «ВКонтакте» (12+).

Максим Костенков родился в селе Мугун. Он заключил контракт с Минобороны РФ и проходил службу в должности электрика-дизелиста отделения связи взвода связи батальона морской пехоты. С военнослужащим простились 15 апреля.