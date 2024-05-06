В Тулуне простились с погибшим участником СВО

Во время проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания 9 марта погиб уроженец Тулунского района Максим Костенков. За проявленные мужество, храбрость и отвагу Указом президента РФ рядовой представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию Тулунского района в социальной сети «ВКонтакте» (12+).