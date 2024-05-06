Волгоградцы примут участие в учениях с использованием ядерного оружия

Цель учений — повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Они будут проведены в ближайшее время с участием ракетных соединений Южного военного округа, в который входят и войска Волгоградского гарнизона. К учениям также привлекут авиацию и Военно-Морской флот.