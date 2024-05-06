Волгоградцы примут участие в учениях с использованием ядерного оружия

О подготовке к учениям, в которых будут отрабатываться вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, объявили 6 мая в официальном Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации. В сообщении уточняется, что соответствующее поручение дал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны.
Цель учений — повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Они будут проведены в ближайшее время с участием ракетных соединений Южного военного округа, в который входят и войска Волгоградского гарнизона. К учениям также привлекут авиацию и Военно-Морской флот.
Пресс-служба МО РФ уточняет, что учение будет направлено на поддержание готовности личного состава и техники соответствующих частей. Его проведение связано с необходимостью обеспечения территориальной целостности и суверенитета страны «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес российского государства.