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Министр региональной политики Ростовской области ушёл с поста

Дмитрий Шарков работал в этой должности с начала 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Министр региональной политики Ростовской области Дмитрий Шарков ушёл со своего поста. Как подтвердили в правительстве региона, исполнять обязанности министра будет его заместитель Владимир Островский.

Чиновник работал в должности более двух лет — с начала 2022 года. С 2001 года Дмитрий Шарков работал на муниципальной службе, а в 2006 году перешёл на государственную. В 2011 году он возглавил управление по работе с муниципальными органами внутренней и информационной политики. Некоторое время он был сотрудником аппарата донского парламента.