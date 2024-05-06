Министр региональной политики Ростовской области ушёл с поста

Чиновник работал в должности более двух лет — с начала 2022 года. С 2001 года Дмитрий Шарков работал на муниципальной службе, а в 2006 году перешёл на государственную. В 2011 году он возглавил управление по работе с муниципальными органами внутренней и информационной политики. Некоторое время он был сотрудником аппарата донского парламента.