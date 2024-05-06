Полиция боится автопробега, посвященного Дню Победы: Организаторы утверждают, что он стартует в центре Кишинёва

Полиция требует от организаторов посвященного Дню Победы автопробега в Кишиневе изменить маршрут и собраться в двухстах метрах от центральной площади города.
То есть, примерно в двух кварталах.
По мнению МВД, колонна автомобилей помешает торжественным мероприятиям, приуроченные ко Дню Европы.
Отметим, что, если кому с раннего утра автопробег и может помешать на Дне Европы, так это первым лицам и немногочисленным зевакам, которые к этому времени соберутся на площади.
Однако, по словам одного из организаторов автопробега «Победа одна на всех!» Игоря Тулянцева, старт автоколонны состоится именно из центра города.