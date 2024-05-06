Минобороны РФ сообщило о проведении учений в ЮВО с применением тактического ядерного оружия

«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — сообщает Министерство Обороны Российской Федерации.



Эти учения являются частью широкого спектра мер по поддержанию готовности Вооруженных Сил России к различным сценариям, включая и потенциальные угрозы со стороны других государств. Практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия позволяет обеспечить реагирование на возможные угрозы и поддержать территориальную целостность и суверенитет страны.