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Польский судья: Беларусь — открытая и дружественная страна

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь — это открытая страна с дружелюбными людьми. Об этом заявил польский судья Томаш Шмидт во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БелТА

Польский судья Томаш Шмидт попросил защиты у властей Беларуси. Он заявляет о своем протесте властям Польши, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне.

/Будет дополнено/.