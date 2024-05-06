Польский судья Томаш Шмидт попросил защиты у властей Беларуси. Он заявляет о своем протесте властям Польши, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне.
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь — это открытая страна с дружелюбными людьми. Об этом заявил польский судья Томаш Шмидт во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА, передает корреспондент БЕЛТА.
Польский судья Томаш Шмидт попросил защиты у властей Беларуси. Он заявляет о своем протесте властям Польши, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне.
/Будет дополнено/.