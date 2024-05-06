Песков заявил, что обострение Западом ситуации на Украине требует от РФ ответа

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Запад провоцирует новый, беспрецедентный виток напряженности на Украине, это требует ответных мер со стороны Москвы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам подготовку Вооруженных сил России к предстоящим ядерным учениям.
Он обратил внимание на заявления западных представителей, которые «говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину».
«То есть фактически — выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный. И, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.