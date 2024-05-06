Токаев: Сильная армия — опора страны

Глава государства — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Он отметил, что эти праздники, олицетворяющие преемственность воинских традиций, демонстрируют верность героическому пути наших предков.
Сегодня доблестная казахстанская армия стала надежным щитом территориальной целостности и стабильности в стране. Наши славные воины неусыпно стоят на страже сохранения мира и процветания. Они всегда готовы защитить свою священную Отчизну. Героизм проявляется не только на полях сражений, место для подвигов есть и в мирное время. В этом году наша страна столкнулась с беспрецедентными за последние 80 лет паводками. В этот непростой период военнослужащие Национальной гвардии, МВД, КНБ, МЧС и личный состав Службы государственной охраны были на передовой, продемонстрировав яркий пример верности присяге. В борьбе с масштабными наводнениями было задействовано более 9000 солдат. Доставлено свыше тысячи единиц техники. В дни испытаний ярче всего проявляются самые благородные человеческие качества. Пользуясь случаем, хочу отметить заслуги 300 военнослужащих, боровшихся со стихией в Северо-Казахстанской области. Они день и ночь возводили плотины, участвовали в спасении населенных пунктов от паводков. Конечно, особую признательность им высказали местные жители, которые с самыми теплыми чувствами проводили военнослужащих. Это является наглядным доказательством нерушимого единства и сплоченности народа и армии. И таких примеров немало.
Как подчеркнул Глава государства, мы всегда помним и чтим наших фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неимоверных лишений приближали Победу. Президент сообщил, что участники войны ежегодно ко Дню Победы получают дополнительные выплаты. В этом году эта сумма составляет до 3 миллионов тенге каждому ветерану. Он напомнил, что с этого года по его инициативе трем степеням ордена «Айбын» были присвоены имена наших легендарных соотечественников Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахымжана Кошкарбаева. Храбрость и мужество таких достойнейших сынов народа является примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества.
Как заявил Президент, сегодня, в условиях нарастающей геостратегической турбулентности, значение сильной и боеспособной армии существенно возрастает.
Наши военнослужащие проявляют профессионализм и безупречную боевую выучку, участвуя в различных миротворческих операциях под эгидой ООН. Недавно Казахстан впервые получил мандат Организации Объединенных Наций на самостоятельное выполнение миссии на Голанских высотах. За последние годы мы значительно укрепили позиции в рейтинге военной мощи стран мира — это наглядно свидетельствует о высокой боеготовности и слаженности наших войск. Казахстан зарекомендовал себя всему миру как миролюбивое государство и установил дружественные отношения со всеми странами. Мы уверены, что любой конфликт следует решать путем конструктивного диалога. Однако нельзя проявлять беспечность и бездействовать. Наша армия должна быть готова дать отпор различными угрозам. Сильная армия — опора страны.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что работа по повышению профессиональной выучки и модернизации Вооруженных сил Казахстана будет продолжена.
Недавно в Астане была открыта новая авиабаза. Несомненно, это событие свидетельствует об укреплении обороноспособности страны. Большое внимание уделяется повышению авторитета армии Казахстана. Защита Родины — наш общий долг. Крайне важно, чтобы подрастающее поколение это хорошо понимало. Государство оказывает всестороннюю поддержку молодым солдатам. Начали выделяться специальные образовательные гранты, действует отсрочка по срокам погашения кредитов. При прохождении службы в армии можно получить и конкретную профессию. Знаменитый Бухар жырау прославил героизм и храбрость словами: «Ер жігітке жарасар, қолындағы найзасы». Безусловно, армия является важнейшим символом государства. Я горжусь высоким боевым духом наших воинов.
Глава государства, отметив большой вклад защитников Отечества в сохранение мира и согласия в стране, присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам.
Со списком офицеров, которым Указом Президента были присвоены воинские и специальные звания, классные чины, можно ознакомиться здесь.
Касым-Жомарт Токаев также отметил государственными наградами ряд граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка.
Список граждан, которым Президент вручил государственные награды:
Орденом «Даңқ» І степени:
Камалетдинов Султан Буркутбаевич — первый заместитель Министра обороны — начальника Генерального штаба Вооруженных Сил; Дауешов Халидулла Зиноллаұлы — прокурора Актюбинской области.
Орденом «Даңқ» ІІ степени:
Раисов Улан Ермуханович — первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу; Далматов Канатай Жорабекович — командир войсковой части Министерства обороны; Абдиров Нургалым Мажитович — прокурор Жамбылской области.
Орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы:
Головин Олег Павлович — инспектор Управления полиции города Петропавловска; Танатаров Бауыржан Омарович — заместитель начальника Штаба Сил особого назначения Службы государственной охраны; Доскенов Амангельды Серикович — начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района; Сақ Ұлықбек Мұратұлы — начальник штаба — первый заместитель командира войсковой части Министерства обороны; Ғалымов Жандос Жанатұлы — старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности; Насихан Роман Серікұлы — инспектор Курмангазинского районного Отдела полиции Атырауской области; Оразов Динмухамед Габитулы — старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области.
Орденом «Айбын» ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева:
Тажигулов Нурболат Тастемирович — командир отделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.
Орденом «Құрмет»:
Кубекова Аина Жадраевна — руководитель департамента Антикоррупционной службы.
Медалью «Ерлігі үшін»:
Топалов Амержан Мерекеевич — оперуполномоченный Отдела полиции Карабалыкского района Департамента полиции Костанайской области; Кусман Әділ Думанұлы — инспектор специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции области Абай.
Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:
Отеуов Ерлан Отеуович — заместитель начальника Службы — начальника управления Генеральной прокуратуры; Стрелков Федор Николаевич — начальник штаба — заместитель начальника Военного института Сил воздушной обороны; Ілияс Серік Аманкелдіұлы — заместитель начальника управления Службы государственной охраны; Ахарбеков Мейрхан Сапарханович — командир роты войсковой части Министерства обороны; Утенов Сакен Сексембаевич — старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области; Ирубаев Ренат Маратович — старший офицер Службы государственной охраны; Муратбеков Дулат Тлемисович — оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Костанайской области; 8 Сериков Адлет Алмасбекович — старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области; Абдикаримов Тлек Думанович — следователь по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.