Токаев: Сильная армия — опора страны

Сегодня доблестная казахстанская армия стала надежным щитом территориальной целостности и стабильности в стране. Наши славные воины неусыпно стоят на страже сохранения мира и процветания. Они всегда готовы защитить свою священную Отчизну. Героизм проявляется не только на полях сражений, место для подвигов есть и в мирное время. В этом году наша страна столкнулась с беспрецедентными за последние 80 лет паводками. В этот непростой период военнослужащие Национальной гвардии, МВД, КНБ, МЧС и личный состав Службы государственной охраны были на передовой, продемонстрировав яркий пример верности присяге. В борьбе с масштабными наводнениями было задействовано более 9000 солдат. Доставлено свыше тысячи единиц техники. В дни испытаний ярче всего проявляются самые благородные человеческие качества. Пользуясь случаем, хочу отметить заслуги 300 военнослужащих, боровшихся со стихией в Северо-Казахстанской области. Они день и ночь возводили плотины, участвовали в спасении населенных пунктов от паводков. Конечно, особую признательность им высказали местные жители, которые с самыми теплыми чувствами проводили военнослужащих. Это является наглядным доказательством нерушимого единства и сплоченности народа и армии. И таких примеров немало.