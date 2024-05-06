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Польский судья Шмидт запросил политическое убежище в Беларуси

Судья попросил политическое убежище в Беларуси из-за несогласия с политикой Польши.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин Польши и судья в Варшаве Томаш Шмидт запросил политическое убежище в Беларуси, пишет БелТА.

Так, Шмидт дал пресс-конференцию в Минске, заявив о том, что попросил защиты у властей Беларуси. Сообщается, что Томаш Шмидт является судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы. А ранее он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, возглавлял юротдел в Национальном совете судей Польши.

Шмидт заявил, что вынужденно покинул Польшу и сейчас находится в Беларуси, так как ввиду несогласия с политикой и действиями польских властей он подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию.

В Минске Шмидт заявил о своем протесте властям Польши, которые, как он считает, находясь под влиянием США и Великобритании ведут страну к конфликту.

При этом Шмидт сказал, что народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Беларусью и Россией.