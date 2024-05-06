Польский судья Шмидт запросил политическое убежище в Беларуси

Так, Шмидт дал пресс-конференцию в Минске, заявив о том, что попросил защиты у властей Беларуси. Сообщается, что Томаш Шмидт является судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы. А ранее он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, возглавлял юротдел в Национальном совете судей Польши.