Польский судья Шмидт запросил политическое убежище в Беларуси

Гражданин Польши и судья в Варшаве Томаш Шмидт запросил политическое убежище в Беларуси, пишет БелТА.
Так, Шмидт дал пресс-конференцию в Минске, заявив о том, что попросил защиты у властей Беларуси. Сообщается, что Томаш Шмидт является судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы. А ранее он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, возглавлял юротдел в Национальном совете судей Польши.
Шмидт заявил, что вынужденно покинул Польшу и сейчас находится в Беларуси, так как ввиду несогласия с политикой и действиями польских властей он подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию.
В Минске Шмидт заявил о своем протесте властям Польши, которые, как он считает, находясь под влиянием США и Великобритании ведут страну к конфликту.
При этом Шмидт сказал, что народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Беларусью и Россией.