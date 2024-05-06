В Дании заявили, что планируют расширить военное присутствие в Гренландии

«Укрепление возможностей Вооруженных сил по решению задач в Гренландии и Кангерлуссуаке имеет важнейшее значение для безопасности. Поэтому правительство рассматривает среди прочего вопрос об укреплении присутствия Арктического командования в Кангерлуссуаке. Кроме того, мы собираемся объявить о том, как Вооруженные силы будут развивать воздушную гавань Кангерлуссуака. Я уверен, что будущее присутствие и деятельность Вооруженных Сил будут способствовать дальнейшему существованию и развитию Кангерлуссуака», — прокомментировал министр.