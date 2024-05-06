Руслан Хабибов рассказал о поддержке в Башкирии спортсменов и их тренеров.

Башкирия — одна из спортивных регионов страны, в которой создана мощная система поддержки спортсменов и их тренеров. Об этом сегодня заявил на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр спорта республики Руслан Хабибов.
По словам Руслана Хабибова, в Башкирии тренеры-преподаватели получают следующие социальные гарантии: сохранение педагогического стажа с учётом периода работы в должности «тренер», сокращение установленной недельной нагрузки с 24 часов до 18 часов на одну ставку и 42-дневный отпуск (у тренера 28-дневный отпуск).
Кроме того, в республике спортсменам до 18 лет назначаются стипендии. В 2023 году её получили 234 спортсмена. Для сравнения, в 2022 году — 222. Также в рамках финансовой и социальной поддержки талантливых спортсменов с 2019 года ведётся работа по их трудоустройству. В настоящее время 167 спортсменов трудоустроены в центр спортивной подготовки в Уфе, ещё 68 спортсменов — в центр адаптивного спорта.
В прошлом году в регионе спортсменам и их тренерам за победы в соревнованиях произведены 759 выплат на сумму 44,7 млн рублей. В 2022 году данная сумма составляла 75,5 млн рублей (1055 выплат), в 2021 году — 120,1 млн рублей (956 выплат).
«Олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским чемпионам и призёрам, их тренерам с 2023 года выплачиваются пожизненные государственные стипендии. Эту стипендию получают 88 человек (58 спортсменов, 30 тренеров). По инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова с 2020 года впервые в России в республике реализуется проект “Сельский тренер”. Благодаря этому проекту мы поддержали 179 тренеров. С этого года стартовал аналогичный проект “Городской тренер”. Несмотря на столь короткий срок реализации проекта, имеется отличный результат», — сказал Руслан Хабибов.
В Башкирию для развития мужской спортивной гимнастики на работу приглашены тренеры из Екатеринбурга Павел Лавриков — он работает в центре гимнастики, и Николай Калиновский, который трудится в уфимской спортшколе № 16.
«Главным достижением реализации Федерального закона “О гармонизации” стало наделение тренеров статусом педагогического работника. Тренеры отрасли спорта получили социальные гарантии, установленные майскими указами Президента страны. Это в первую очередь доведение средней заработной платы тренерам-преподавателям до средней заработной платы учителя в регионе: это свыше 47 тысяч рублей. На эти цели в 2023 году муниципальным образованиям предоставлены субсидии на общую сумму 161,5 млн рублей. В 2024 году предусмотрено 198,8 млн рублей», — отметил министр спорта.
Также, по словам Руслана Хабибова, способом стимулирования спортсменов, работников отрасли спорта стало награждение за заслуги государственными и ведомственными наградами. Так, с 2019 года награды федерального уровня, награды Башкортостана, в ряду которых орден Салавата Юлаева, орден генерала Шаймуратова, орден Аксакова, орден Дружбы народов, орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан», медаль «За трудовую доблесть» получили 2748 человек. Также среди них и те, кто получили звание заслуженного работника физической культуры и спорта, почётные грамоты и ведомственные награды минспорта России и республики.