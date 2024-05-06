Руслан Хабибов рассказал о поддержке в Башкирии спортсменов и их тренеров.

Кроме того, в республике спортсменам до 18 лет назначаются стипендии. В 2023 году её получили 234 спортсмена. Для сравнения, в 2022 году — 222. Также в рамках финансовой и социальной поддержки талантливых спортсменов с 2019 года ведётся работа по их трудоустройству. В настоящее время 167 спортсменов трудоустроены в центр спортивной подготовки в Уфе, ещё 68 спортсменов — в центр адаптивного спорта.