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В Узбекистане изменился порядок нахождения иностранных машин на территории страны

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительство изменило порядок расчета сбора за временный ввоз автомобилей из других стран, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сегодня иностранные граждане освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов при временном ввозе в Узбекистан своего автотранспортного средства на срок свыше 90 календарных дней в течение одного календарного года.

При превышении указанного срока они должны заплатить сбор. Теперь размер этого сбора составит 1 БРВ за каждый просроченный день вывоза (340 тысяч сумов), за 30 дней — 30 БРВ (10,2 миллиона сумов).

До этого за каждый просроченный день вывоза осуществлялась оплата в размере 0,7% БРВ за каждую лошадиную силу транспортного средства.