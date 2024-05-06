В Узбекистане изменился порядок нахождения иностранных машин на территории страны

Сегодня иностранные граждане освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов при временном ввозе в Узбекистан своего автотранспортного средства на срок свыше 90 календарных дней в течение одного календарного года.
При превышении указанного срока они должны заплатить сбор. Теперь размер этого сбора составит 1 БРВ за каждый просроченный день вывоза (340 тысяч сумов), за 30 дней — 30 БРВ (10,2 миллиона сумов).
До этого за каждый просроченный день вывоза осуществлялась оплата в размере 0,7% БРВ за каждую лошадиную силу транспортного средства.