Министр обороны Израиля заявил главе Пентагона о неизбежности операции в Рафахе

По мнению израильской стороны, ХАМАС продолжает атаки в направлении Израиля и одновременно проявляет «отсутствие серьезного подхода» по поводу представленных на переговорах проектов соглашений, предполагающих освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников. «Государство Израиль не потерпит продолжающееся присутствие террористических структур на границе с его населенными пунктами и привержен достижению целей войны: уничтожить ХАМАС как военную и правительственную власть и вернуть 132 заложника», — заявили в Минобороны.