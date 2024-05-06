Министр обороны Израиля заявил главе Пентагона о неизбежности операции в Рафахе

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /ТАСС/. Израиль считает неизбежным ввод войск в город Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант американскому коллеге Ллойду Остину в телефонном разговоре.
Как сообщила пресс-служба Минобороны Израиля, разговор Галанта с Остином состоялся ночью, израильский министр проинформировал собеседника об обстреле окрестностей КПП «Керем-Шалом» на границе с палестинским анклавом, во время которого из района Рафаха, по данным израильской стороны, было выпущено порядка 10 снарядов.
«Во время их беседы министр Галант обсудил усилия, предпринимаемые для освобождения заложников, и указал, что на данном этапе [радикальное палестинское движение] ХАМАС отказывается от предложенных рамок [соглашения]. Министр Галант подчеркнул, что необходимы военные действия, в том числе в районе Рафаха, за неимением альтернативы», — говорится в заявлении.
По мнению израильской стороны, ХАМАС продолжает атаки в направлении Израиля и одновременно проявляет «отсутствие серьезного подхода» по поводу представленных на переговорах проектов соглашений, предполагающих освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников. «Государство Израиль не потерпит продолжающееся присутствие террористических структур на границе с его населенными пунктами и привержен достижению целей войны: уничтожить ХАМАС как военную и правительственную власть и вернуть 132 заложника», — заявили в Минобороны.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.
В конце ноября при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным Израиля, удалось освободить 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.