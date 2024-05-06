Медведев предрек катастрофу в случае отправки Западом войск на Украину

По заявлению Медведева, подобные действия Запада приведут к мировой катастрофе.
«Нам придется отвечать (в случае отправки войск НАТО — прим. “Ленты.ру”) (…) В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце», — предрек политик.
Как сообщалось ранее, Генштаб Вооруженных сил России готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
Как заявляли в Минобороны России, учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц».