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Майя Санду отправилась в Норвегию во главе правительственной делегации Молдовы

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в понедельник отправилась с двухдневным визитом в Норвегию. В состав молдавской делегации, возглавляемой главой государства также вошли министр иностранных дел Михаил Попшой, министр энергетики Виктор Парликов и министр обороны Анатолие Носатый.

Источник: Sputnik.md

Официальная церемония в честь начала визита пройдет в Осло, где президент Молдовы встретится с представителями королевской семьи Норвегии в их резиденции, сообщает Radio Moldova. После этого пройдет церемония возложения венков к национальному монументу у крепости Акерсхус.

Позже молдавский лидер проведет беседу с председателем Стортинга (норвежского парламента) Масудом Гарахани и с членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне.

Вечером в королевском дворце в Осло состоится государственный банкет в честь президента Майи Санду, на котором с речью выступит король Харальд.

На вторник, 7 мая в программу визита молдавского президента в Норвегию включено несколько мероприятий, в том числе встреча с премьер-министром старны Йонасом Гаром Стёре.

Делегация Молдова примет участие в заседании круглого стола в норвежском агентстве по сотрудничеству в области развития, на котором выступят Майя Санду и министры энергетики двух стран Терье Аасланд и Виктор Парликов.

Санду также посетит Норвежский институт иностранных дел и Университет Осло, где выступит с лекцией о ситуации в Молдове и регионе под названием «В тени войны: Молдова и что поставлено на карту для европейской безопасности».

Это первый визит президента Майи Санду в Норвегию, он состоялся по приглашению короля Норвегии Харальда и королевы Сони.