Майя Санду отправилась в Норвегию во главе правительственной делегации Молдовы

Официальная церемония в честь начала визита пройдет в Осло, где президент Молдовы встретится с представителями королевской семьи Норвегии в их резиденции, сообщает Radio Moldova. После этого пройдет церемония возложения венков к национальному монументу у крепости Акерсхус.
Позже молдавский лидер проведет беседу с председателем Стортинга (норвежского парламента) Масудом Гарахани и с членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне.
Вечером в королевском дворце в Осло состоится государственный банкет в честь президента Майи Санду, на котором с речью выступит король Харальд.
На вторник, 7 мая в программу визита молдавского президента в Норвегию включено несколько мероприятий, в том числе встреча с премьер-министром старны Йонасом Гаром Стёре.
Делегация Молдова примет участие в заседании круглого стола в норвежском агентстве по сотрудничеству в области развития, на котором выступят Майя Санду и министры энергетики двух стран Терье Аасланд и Виктор Парликов.
Санду также посетит Норвежский институт иностранных дел и Университет Осло, где выступит с лекцией о ситуации в Молдове и регионе под названием «В тени войны: Молдова и что поставлено на карту для европейской безопасности».
Это первый визит президента Майи Санду в Норвегию, он состоялся по приглашению короля Норвегии Харальда и королевы Сони.