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Сотни тысяч избирателей не имеют прописки: Смогут ли они участвовать в выборах, и что делать гражданам Молдовы в Приднестровье — они не диаспора, им сложнее

ЦИК предоставил статистические данные.

Источник: Комсомольская правда

Число избирателей, занесённых в Государственный регистр избирателей, составляет 3 296 783 человека. Из них 2 735 721 гражданин, обладающий правом голоса, относится к административно-территориальным единицам второго уровня.

По данным ЦИК, разница включает лиц, которые являются гражданами Республики Молдова, но не имеют прописки или зарегистрированного места жительства, в том числе авторизированно эмигрировавших за границу (292 426 человек), а также граждан с правом голоса, зарегистрированных по месту жительства в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра, которые временно находятся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова (268 636 человек).

На выборах президента 2020 года, избиратели без регистрации по месту жительства и/или с истекшим сроком регистрации по месту нахождения могли проголосовать, зарегистрировавшись в дополнительном избирательном списке. Эта категория избирателей обязана заполнить и подписать декларацию о собственной ответственности за воздержание от многократного голосования. Изменит ли эти правила ЦИК, покажет время.