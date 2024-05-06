Сотни тысяч избирателей не имеют прописки: Смогут ли они участвовать в выборах, и что делать гражданам Молдовы в Приднестровье — они не диаспора, им сложнее

По данным ЦИК, разница включает лиц, которые являются гражданами Республики Молдова, но не имеют прописки или зарегистрированного места жительства, в том числе авторизированно эмигрировавших за границу (292 426 человек), а также граждан с правом голоса, зарегистрированных по месту жительства в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра, которые временно находятся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова (268 636 человек).