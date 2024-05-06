Ядерные учения, инаугурация Путина и розыск Зеленского. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин готовится к запланированной на 7 мая инаугурации.
В середине дня глава государства проведет встречу с уходящим правительством: «Это такая заключительная встреча нынешней итерации кабинета, подведение итогов». Кроме того, у него запланирован «ряд внутренних встреч и совещаний».
Помощник президента Юрий Ушаков проведет брифинг для журналистов, на котором расскажет, какие иностранные гости посетят инаугурацию главы государства и парад Победы.
О западных войсках на Украине
Риторика Лондона и Парижа о возможной отправке солдат на Украину — «очень опасная». «Мы с вами совсем недавно были свидетелями беспрецедентного нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции, министром иностранных дел Великобритании».
Информация о том, что Франция отправила солдат из своего иностранного легиона на Украину, требует проверки. «Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наши военные проверяют эту информацию».
О ядерных учениях
Новый виток политической напряженности требует ответных мер со стороны Москвы, представители Запада «говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину». «То есть фактически — выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный. И, конечно, он требует особого внимания и особых мер».
Предпосылки предстоящих ядерных учений подробно изложены в заявлении Минобороны России: «Исчерпывающе об этом сказано в заявлении министерства обороны. И добавить нечего».
Об обвинениях России в диверсиях
Материал Financial Times о якобы подготовке Россией диверсий в Европе является несерьезным: «Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше и больше, по поводу и без повода».
Бывшего и действующего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского объявили в розыск в рамках расследований преступлений киевского режима. «Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами неоднократно говорили, наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа. Пока больше мне нечего сказать».
Сообщения о поиске США замены Зеленскому комментировать пока рано, как и говорить лидере, с которым Россия сможет наладить диалог. «Я на данном этапе все-таки предлагаю за разъяснениями обращаться к нашим коллегам из Службы внешней разведки».
О выставке трофейной техники
Россияне проявляют большой интерес к выставке трофейной техники ВСУ, которая работает на Поклонной горе. Она «пользуется огромным и интересом, и поддержкой наших людей».
Вопрос о ее возможном продлении находится в компетенции Минобороны: «Это вопрос, конечно, к нашим коллегам из министерства обороны, потому что именно они являются организаторами».