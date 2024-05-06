Ядерные учения, инаугурация Путина и розыск Зеленского. Темы брифинга Пескова

Бывшего и действующего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского объявили в розыск в рамках расследований преступлений киевского режима. «Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами неоднократно говорили, наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа. Пока больше мне нечего сказать».