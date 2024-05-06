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Госдума одобрила запрет иноагентам быть кандидатами на выборах

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки, запрещающие лицам, признанным иностранными агентами, участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов.

Источник: РИА "Новости"

Также предусмотрено досрочное прекращение полномочий иноагентов в органах власти, если через 180 дней после вступления в силу закона их не исключили из реестра иноагентов. Как именно будет происходить прекращение полномочий, не уточняется. За проголосовали 406 депутатов.

Кроме того, согласно поправкам, иноагенты и лица, включенные в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не смогут быть наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также их уполномоченными представителями.

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта, который изначально был направлен на недопуск к участию в выборах граждан, направивших в Центризбирком документы с ошибками и опечатками. Поправки также предполагают, что «зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов». Авторы поправок объясняют их необходимость возросшими угрозами со стороны недружественных стран и «донастройкой» законодательства.

Госдума