Госдума одобрила запрет иноагентам быть кандидатами на выборах

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта, который изначально был направлен на недопуск к участию в выборах граждан, направивших в Центризбирком документы с ошибками и опечатками. Поправки также предполагают, что «зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов». Авторы поправок объясняют их необходимость возросшими угрозами со стороны недружественных стран и «донастройкой» законодательства.