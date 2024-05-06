Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила приостановку ДОВСЕ

Законопроект был подготовлен в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии и в качестве ответной меры на решение стран — членов НАТО о приостановлении этого договора. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, ратифицирован Минском и вступил в силу в 1992 году. Договором предусматриваются ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти категориям (танки, бронированные боевые машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций). Приостановление договора будет означать приостановление предоставления информации о вооружениях и технике, приема и проведения инспекцией в целях контроля за соблюдением количественных ограничений.