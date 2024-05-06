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МИД Казахстана обратился к своим гражданам в России

Астана. 6 мая. КазТАГ — Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к своим гражданам в России, передает корреспондент агентства.

Источник: RIA

«Мы не наблюдаем каких-либо проблем на казахстанско-российской границе. Просим наших граждан просто соблюдать правила, правила местных властей, а также законы этой страны», — заявил представитель ведомства Айбек Смадияров.

22 марта в Москве в концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Погибло, по последним данным, погибло 133 человека. Задержано пять подозреваемых в теракте. Все они оказались гражданами Таджикистана. В конце апреля МИД Таджикистана заявил, что их гражданам массово отказывают во въезде в Россию.

В сети стала появляться информация, что в миграционном участке Алматы наблюдается наплыв граждан Таджикистана. Однако редакции КазТАГ пресс-служба департамента полиции Алматы эту информацию не подтвердила.

В пресс-службе «Правительства для граждан» 3 мая сообщили, что в столичном миграционном отделе обслуживания населения действительно наблюдается повышенная нагрузка.

«Это связано с началом сезонных работ и прибытием большого количества трудовых мигрантов, которым необходимо задокументировать своё пребывание в стране», — ответили редакции КазТАГ.

Айбек Смадияров, в свою очередь, сказал, что наши дипломаты в России, в Москве, постоянно находятся в контакте с местными властями, министерством иностранных дел, пограничной службой, и каких-либо массовых задержаний, либо проверок документов наши граждане не наблюдают.

«Если и остановили, либо проверили документы наших гражданин, это происходит в целях безопасности», — сказал Смадияров.