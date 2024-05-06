МИД Казахстана обратился к своим гражданам в России

Айбек Смадияров, в свою очередь, сказал, что наши дипломаты в России, в Москве, постоянно находятся в контакте с местными властями, министерством иностранных дел, пограничной службой, и каких-либо массовых задержаний, либо проверок документов наши граждане не наблюдают.