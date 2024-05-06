МИД Казахстана обратился к своим гражданам в России

«Мы не наблюдаем каких-либо проблем на казахстанско-российской границе. Просим наших граждан просто соблюдать правила, правила местных властей, а также законы этой страны», — заявил представитель ведомства Айбек Смадияров.
22 марта в Москве в концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Погибло, по последним данным, погибло 133 человека. Задержано пять подозреваемых в теракте. Все они оказались гражданами Таджикистана. В конце апреля МИД Таджикистана заявил, что их гражданам массово отказывают во въезде в Россию.
В сети стала появляться информация, что в миграционном участке Алматы наблюдается наплыв граждан Таджикистана. Однако редакции КазТАГ пресс-служба департамента полиции Алматы эту информацию не подтвердила.
В пресс-службе «Правительства для граждан» 3 мая сообщили, что в столичном миграционном отделе обслуживания населения действительно наблюдается повышенная нагрузка.
«Это связано с началом сезонных работ и прибытием большого количества трудовых мигрантов, которым необходимо задокументировать своё пребывание в стране», — ответили редакции КазТАГ.
Айбек Смадияров, в свою очередь, сказал, что наши дипломаты в России, в Москве, постоянно находятся в контакте с местными властями, министерством иностранных дел, пограничной службой, и каких-либо массовых задержаний, либо проверок документов наши граждане не наблюдают.
«Если и остановили, либо проверили документы наших гражданин, это происходит в целях безопасности», — сказал Смадияров.