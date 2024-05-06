В России пройдут учения по применению нестратегического ядерного оружия

В МО РФ уточнили, что маневры будут проходить в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».
Учения, организованные российским Генштабом, пройдут в ближайшее время совместно с ракетными соединениями Южного военного округа, привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.
В Минобороны РФ заявили, что учение будет способствовать поддержанию готовности личного состава и техники для реагирования «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».
В ходе мероприятия будет отрабатываться комплекс практических мер подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, уточнили в российском оборонном ведомстве.