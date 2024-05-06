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В России пройдут учения по применению нестратегического ядерного оружия

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Министерство обороны России начало подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Соответствующее поручение получено от президента РФ Владимира Путина.

Источник: Sputnik.md

В МО РФ уточнили, что маневры будут проходить в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

Учения, организованные российским Генштабом, пройдут в ближайшее время совместно с ракетными соединениями Южного военного округа, привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.

В Минобороны РФ заявили, что учение будет способствовать поддержанию готовности личного состава и техники для реагирования «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

В ходе мероприятия будет отрабатываться комплекс практических мер подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, уточнили в российском оборонном ведомстве.