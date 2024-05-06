ЕС рассматривает возможный удар по Крымскому мосту в рамках «права Украины на самозащиту»

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможный удар Киева по Крымскому мосту в контексте права Украины на самозащиту, заявил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.
«Мы обычно воздерживаемся от комментариев по операционным вопросам и вопросам военной стратегии, однако для нас ясно, что Украина воюет за свое выживание и Украина и имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — заявил Стано, отвечая на вопрос об отношении ЕС к озвученным планам Киева нанести удар по Крымскому мосту.
Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица в X (ранее Twitter) дал понять о предстоящем нападении на Крымский мост. Об этом же неоднократно заявляли украинский президент Владимир Зеленский и другие должностные лица. Территория Крымского полуострова подвергается ударам ракет и БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киев не скрывает своих намерений вести террористическую деятельность, российские специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры.