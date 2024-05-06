ЕС рассматривает возможный удар по Крымскому мосту в рамках «права Украины на самозащиту»

«Мы обычно воздерживаемся от комментариев по операционным вопросам и вопросам военной стратегии, однако для нас ясно, что Украина воюет за свое выживание и Украина и имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — заявил Стано, отвечая на вопрос об отношении ЕС к озвученным планам Киева нанести удар по Крымскому мосту.