Жаслан Мадиев назначен главой Минцифры РК

Указ о назначении Мадиева Ж. Х.
Назначить Мадиева Жаслана Хасеновича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Президент.
Республики Казахстан К. Токаев.
Астана, Акорда, 6 мая 2024 года.
№ 538.
Ж. Мадиев родился в 1983 году в г. Алматы.
Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.
Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО «Альянс Банк».
В 2007—2008 гг. — главный менеджер департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития “Казына”.
В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации Президента Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”.
2009−2010 гг. — заместитель председателя правления АО «KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT». 2010−2014 гг. — управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана».
2014−2015 гг занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК.
2017−2018 гг — и.о вице-президента, вице-президент по финансам АО «Национальная компания “Казахстан темир жолы”.
В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО «Национальная компания “Казахстан темир жолы”.
В 2019—2020 гг.— вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
С октября 2020 года занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.