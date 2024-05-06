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Жаслан Мадиев назначен главой Минцифры РК

Указом Главы государства Жаслан Хасенович назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Акорда

Указ о назначении Мадиева Ж. Х.

Назначить Мадиева Жаслана Хасеновича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Президент.

Республики Казахстан К. Токаев.

Астана, Акорда, 6 мая 2024 года.

№ 538.

Ж. Мадиев родился в 1983 году в г. Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

В 2007—2008 гг. — главный менеджер департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития “Казына”.

В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации Президента Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”.

2009−2010 гг. — заместитель председателя правления АО «KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT». 2010−2014 гг. — управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана».

2014−2015 гг занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК.

2017−2018 гг — и.о вице-президента, вице-президент по финансам АО «Национальная компания “Казахстан темир жолы”.

В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО «Национальная компания “Казахстан темир жолы”.

В 2019—2020 гг.— вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С октября 2020 года занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.