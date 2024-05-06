Инаугурация президента Владимира Путина 7 мая 2024: прямая онлайн-трансляция

29 апреля в Сети появились кадры с репетиции инаугурации в Большом Кремлевском дворце, а 2 мая — на Соборной площади в Москве. На апрельском видео государственный лидер поднимался по красной ковровой дорожке лестницы вдоль военных Президентского полка. На майских кадрах солдаты маршировали на площади под оркестр.