Инаугурация президента Владимира Путина 7 мая 2024: прямая онлайн-трансляция

Церемония начнется в 12:00 мск. В юбилейный, пятый, раз Владимир Путин займет пост президента страны. Расскажем, что уже известно о предстоящей церемонии и присутствия каких атрибутов требует конституционный закон.
29 апреля в Сети появились кадры с репетиции инаугурации в Большом Кремлевском дворце, а 2 мая — на Соборной площади в Москве. На апрельском видео государственный лидер поднимался по красной ковровой дорожке лестницы вдоль военных Президентского полка. На майских кадрах солдаты маршировали на площади под оркестр.
Главный государственный закон гласит, что на инаугурации президент торжественно принесет гражданам присягу. Владимир Путин произнесет речь на глазах депутатов Госдумы, сенаторов, должностных лиц президентской администрации, конституционных судей и членов Центральной избирательной комиссии. Кроме того, церемонию посмотрят обладатели ордена «За заслуги перед Отечеством», лидеры общественных организаций и дипломаты.
На инаугурации используют символы власти: российский флаг, штандарт, президентский знак и спецэкземпляр Конституции. Закончится церемония артиллерийским салютом и шествием Президентского полка.
Напомним, что граждане России выбирали главу государства с 15 по 17 марта. По информации Центральной избирательной комиссии, отдать голоса пришло 77,49% россиян. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала такие показатели рекордными в новейшей истории страны. При подсчете учитывалось дистанционное электронное голосование.
Владимир Путин самостоятельно выдвигал свою кандидатуру на выборы. В итоге за нынешнего главу России отдали голоса 87,28% избирателей.
Онлайн-трансляция инаугурации президента Владимира Путина в 2024 году доступна по ссылке.
Справка:
До 2000 года церемонию проводили в Кремлевском Дворце съездов, который сегодня называется Государственный Кремлевский дворец. После нулевых инаугурацию проводят в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
Интересный факт:
7 мая «Почта России» выпустит марку в честь инаугурации. Тираж составит 156 тысяч экземпляров. Размер марок — 50 на 37 мм.