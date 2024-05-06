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В Крыму добавили меры поддержки для многодетных семей

Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно.

Условия для его присвоения уточняются. Госсовет Крыма внёс изменения в республиканский закон «О социальной поддержке многодетных семей». Об этом в своём Telegram-канале сообщил Председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Действие закона теперь также распространяется на военнослужащих и государственных служащих, откомандированных для службы и имеющих подтвержденное регистрацией место пребывания в Крыму, и на студентов, получающих образование очно на бесплатной и коммерческой основе, до достижения ими возраста 23 лет.

Многодетные семьи теперь смогут бесплатно посещать культурные мероприятия, парки, выставки, музеи, находящиеся в ведении республики, неограниченное количество раз. Ранее это было возможно только один раз в месяц.

закон