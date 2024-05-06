В Крыму добавили меры поддержки для многодетных семей

Действие закона теперь также распространяется на военнослужащих и государственных служащих, откомандированных для службы и имеющих подтвержденное регистрацией место пребывания в Крыму, и на студентов, получающих образование очно на бесплатной и коммерческой основе, до достижения ими возраста 23 лет.