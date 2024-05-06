В Крыму добавили меры поддержки для многодетных семей

Условия для его присвоения уточняются. Госсовет Крыма внёс изменения в республиканский закон «О социальной поддержке многодетных семей». Об этом в своём Telegram-канале сообщил Председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Действие закона теперь также распространяется на военнослужащих и государственных служащих, откомандированных для службы и имеющих подтвержденное регистрацией место пребывания в Крыму, и на студентов, получающих образование очно на бесплатной и коммерческой основе, до достижения ими возраста 23 лет.
Многодетные семьи теперь смогут бесплатно посещать культурные мероприятия, парки, выставки, музеи, находящиеся в ведении республики, неограниченное количество раз. Ранее это было возможно только один раз в месяц.