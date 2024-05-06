В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты

В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
«Призываю не совершать опрометчивых гордых поступков и не спешить оплачивать протоколы. Во-первых, оплачивая их, вы признаете себя виновными в экстремизме. Во-вторых, создаете прецедентную базу для властей, помогая им создавать миф о “блестящей” работе полиции. Ну и, наконец, в-третьих, вы напрямую спонсируете режим из собственного кармана», — написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, все, кто был оштрафован за ношение ленты в последние два года и решил оспорить это решение, выиграли дело в суде.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.