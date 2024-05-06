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Радий Хабиров подписал закон о новых источниках пополнения дорожного фонда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Башкортостан “О Дорожном фонде Республики Башкортостан”.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что изменения касаются перечня источников пополнения Дорожного фонда.

«В фонд будут зачисляться доходы бюджета от платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными автомобилями автодорогам регионального и межмуниципального значения. Также в Дорожный фонд будут поступать штрафы за нарушение тяжеловесным и крупногабаритным транспортом правил дорожного движения — за исключением той части, которая идет в местные бюджеты», — добавил спикер парламента.

Константин Толкачев отметил, что изменения, внесенные в закон, логичны и справедливы.

«Строительство и ремонт региональных дорог финансируется за счет бюджета республики, — сказал Константин Толкачев. — Груженые фуры и другой тяжеловесный транспорт создают наибольшую нагрузку на дорожное полотно. Логично и справедливо, что плата за причиняемый ими ущерб будет в конечном итоге направляться именно на ремонт и развитие дорожной инфраструктуры».

закон