Радий Хабиров подписал закон о новых источниках пополнения дорожного фонда

«Строительство и ремонт региональных дорог финансируется за счет бюджета республики, — сказал Константин Толкачев. — Груженые фуры и другой тяжеловесный транспорт создают наибольшую нагрузку на дорожное полотно. Логично и справедливо, что плата за причиняемый ими ущерб будет в конечном итоге направляться именно на ремонт и развитие дорожной инфраструктуры».