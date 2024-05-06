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Юрий Шевченко покидает пост главы Петропавловского района Воронежской области

Глава Петропавловского района Воронежской области Юрий Шевченко покинет свой пост после майских праздников. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона.

На какую должность переходит господин Шевченко и кто займет его место, в облправительстве не уточнили. На сегодня у господина Шевченко два заместителя — Мария Криулина, которая также руководит аппаратом администрации муниципального образования, и Александр Сурков.

Юрию Шевченко 52 года. Он родился в селе Черкасск Павловского района Воронежской области. В 1993 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Преподаватель физики и информатики». Карьеру начал тогда же с работы учителем в Русско-Буйловской средней школе. В 2005 году возглавил Русско-Буйловское сельское поселение. В 2017 году сначала стал заместителем руководителя администрации Петропавловского района, затем и.о. главы, а после был утвержден в должности, сменив на ней Алексея Собкалова, которому на тот момент губернатор Воронежской области Алексей Гордеев предлагал работу в облправительстве. В 2022 году его переизбрали на этот пост.

В апреле Вячеслав Мамаев перешел с поста главы Грибановского района Воронежской области на должность руководителя управления ЖКХ мэрии Воронежа.