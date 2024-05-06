Мэр Новосибирска назначил нового начальника департамента организационно-контрольной работы

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Ксении Антоновой на должность начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города. Об этом сообщил пресс-центр администрации.
— Ксения Антонова родилась в Кемеровской области. В 2008 году она окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция», получив квалификацию «юрист», — сообщают в публикации.
До 2016 года Ксения Антонова работала в коммерческих структурах.
С 2016 по 2023 год она занимала должность помощника депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации.
В 2023 году Ксения Антонова перешла на работу в администрацию Новосибирской области, где в должности советника заместителя губернатора руководила аппаратом заместителя губернатора.
Отметим, что назначение Ксении Антоновой на должность начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии стало одним из первых кадровых решений нового мэра Новосибирска.