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Мэр Новосибирска назначил нового начальника департамента организационно-контрольной работы

Градоначальник принял одно из первых кадровых решений.

Источник: пресс-служба правительства НСО

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Ксении Антоновой на должность начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города. Об этом сообщил пресс-центр администрации.

— Ксения Антонова родилась в Кемеровской области. В 2008 году она окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция», получив квалификацию «юрист», — сообщают в публикации.

До 2016 года Ксения Антонова работала в коммерческих структурах.

С 2016 по 2023 год она занимала должность помощника депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2023 году Ксения Антонова перешла на работу в администрацию Новосибирской области, где в должности советника заместителя губернатора руководила аппаратом заместителя губернатора.

Отметим, что назначение Ксении Антоновой на должность начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии стало одним из первых кадровых решений нового мэра Новосибирска.