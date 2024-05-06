Путин: против России была развёрнута экономическая агрессия

«То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, было направлено на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель — разрушить Россию изнутри, и не только политически, но и прежде всего экономически: создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства», — сказал Путин.