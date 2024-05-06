Драгалин заявила, что не подаст в отставку в случае прихода к власти оппозиции

По ее мнению, при таком развитии событий задача руководителя АП обретает дополнительную значимость.
«Я бы осталась! Тогда роль главы Антикоррупционной прокуратуры будет еще более важной».
При этом она отметила, что ее ни разу не попросили уйти с должности, несмотря на критику эффективности работы ее ведомства.
«Эта должность непростая, у меня бывали моменты, когда было особенно трудно, и я задавалась вопросом, полезно ли то, что я здесь делаю, или нет. Но я здесь, и у меня не было ни минуты сожаления о том, что я приняла этот вызов и пришла на эту должность», — подчеркнула глава АП.
Драгалин возглавила антикоррупционную прокуратуру Молдовы в августе 2022 года.