Драгалин заявила, что не подаст в отставку в случае прихода к власти оппозиции

«Эта должность непростая, у меня бывали моменты, когда было особенно трудно, и я задавалась вопросом, полезно ли то, что я здесь делаю, или нет. Но я здесь, и у меня не было ни минуты сожаления о том, что я приняла этот вызов и пришла на эту должность», — подчеркнула глава АП.