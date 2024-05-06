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Драгалин заявила, что не подаст в отставку в случае прихода к власти оппозиции

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероника Драгалин не намерена покидать свою должность в случае победы на выборах в Молдове оппозиционных нынешней власти сил.

Источник: Sputnik.md

По ее мнению, при таком развитии событий задача руководителя АП обретает дополнительную значимость.

«Я бы осталась! Тогда роль главы Антикоррупционной прокуратуры будет еще более важной».

заявила Драгалин в эфире телеканала TV8.

При этом она отметила, что ее ни разу не попросили уйти с должности, несмотря на критику эффективности работы ее ведомства.

«Эта должность непростая, у меня бывали моменты, когда было особенно трудно, и я задавалась вопросом, полезно ли то, что я здесь делаю, или нет. Но я здесь, и у меня не было ни минуты сожаления о том, что я приняла этот вызов и пришла на эту должность», — подчеркнула глава АП.

Драгалин возглавила антикоррупционную прокуратуру Молдовы в августе 2022 года.