Токаев подписал ряд законов

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования”, — сказано в сообщении в понедельник.
Отмечается, что первый блок поправок направлен на улучшение материального положения педагогов и научных работников.
«В частности, введена увеличенная ежемесячная доплата к заработной плате для педагогов, обладающих определенными степенями и учеными званиями. Так, за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (Т92,3 тыс.), а доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) — 42 МРП (Т155064), за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора — 50 МРП (Т184,6 тыс.)», — сказано в сообщении.
Аналогичные ежемесячные доплаты за степени и ученые звания установлены для научных работников, осуществляющих научно-исследовательские работы по основному месту работы.
«Талантливым молодым ученым в возрасте до 40 лет предоставлено право на получение стипендий из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования», — говорится в сообщении.
Указывается, что второй блок поправок закона направлен на введение образовательных льгот для военнослужащих.
Отмечается введение квот на образовательные гранты на обучение в организациях высшего и (или) послевузовского образования военнослужащих по окончании прохождения срочной воинской службы.
Сообщается, что третий блок поправок направлен на совершенствование законодательства в части проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из средств субъектов предпринимательства.
Четвертый блок поправок наделяет местные исполнительные органы рядом полномочий по участию в реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и по созданию условий для развития науки и научно-технической деятельности.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера».
Также президентом подписан закон Республики Казахстан «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов».