Токаев подписал ряд законов

«В частности, введена увеличенная ежемесячная доплата к заработной плате для педагогов, обладающих определенными степенями и учеными званиями. Так, за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (Т92,3 тыс.), а доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) — 42 МРП (Т155064), за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора — 50 МРП (Т184,6 тыс.)», — сказано в сообщении.