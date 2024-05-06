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Узбекистан готовится купить бразильский военно-транспортный самолет — СМИ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Бразильский авиаконцерн Embraer планирует поставку многоцелевых военно-транспортных самолетов C-390 Millenium для Узбекистана, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

О планах поставки сообщает Avia News со ссылкой на бразильские СМИ.

Самолеты Embraer C-390 популярны во многих странах мира: их приобрели вооруженные силы Португалии, Венгрии, Нидерландов, Австрии и Южной Кореи. Журналисты предполагают, что о контракте с Узбекистаном Embraer объявит в ближайшее время.

Военно-транспортный самолет C-390 Millenium может перевозить до 26 тонн груза на 6 тысяч километров со скоростью 870 км/ч. Это позволяет перевозить бронетехнику или десантировать 66 бойцов. Также у судна есть возможность дозаправки в воздухе. Стоимость его составляет 50 миллионов долларов.

Сейчас Узбекистан использует военно-транспортные самолеты Ил-76ТД, они способны перевозить 50 тонн на расстояние 4,5 тысячи километров со скоростью 750 км/ч. обеспечивая высадку 126 человек и десантирование бронетехники.