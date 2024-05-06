Узбекистан готовится купить бразильский военно-транспортный самолет — СМИ

Военно-транспортный самолет C-390 Millenium может перевозить до 26 тонн груза на 6 тысяч километров со скоростью 870 км/ч. Это позволяет перевозить бронетехнику или десантировать 66 бойцов. Также у судна есть возможность дозаправки в воздухе. Стоимость его составляет 50 миллионов долларов.