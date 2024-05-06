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Собянин поздравил жителей столицы с Днем герба и флага Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил горожан с Днем герба и флага Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня — День герба и флага Москвы. По традиции отмечаем его в День памяти святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя нашего города. Праздник учредили 20 лет назад, но в этом году встретили его с особой торжественностью. Он прошел в открытом в августе прошлого года Гербовом зале Москвы в здании, где располагается библиотека имени Добролюбова. Здесь находятся Геральдический совет города, тематические выставочные залы, посвященные геральдике столицы, формируется собрание геральдической библиотеки», — написал Собянин.

Он также подчеркнул, что впервые в этот день прошла торжественная церемония салютования флага Москвы и демонстрация эталона герба столицы — символа величия и многолетней истории.

«Сегодня он повторяет изображение герба XVIII века — оно было возвращено в московскую символику в 1993 году. Но, по сравнению с Георгием Победоносцем тех времен, покровитель столицы в последней версии облачен в традиционные для русских воинов доспехи и остроконечный шлем. Эталон герба хранится в Музее Москвы», — добавил мэр.

По словам Собянина, историческая традиция была сохранена и во флаге. «Издавна герб Москвы использовался на флагах и знаменах. Сейчас он также в центре флага на темно-красном фоне, символизирующем отвагу, победу и достижения», — пояснил он.

Собянин Сергей
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