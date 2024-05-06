Собянин поздравил жителей столицы с Днем герба и флага Москвы

«Сегодня — День герба и флага Москвы. По традиции отмечаем его в День памяти святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя нашего города. Праздник учредили 20 лет назад, но в этом году встретили его с особой торжественностью. Он прошел в открытом в августе прошлого года Гербовом зале Москвы в здании, где располагается библиотека имени Добролюбова. Здесь находятся Геральдический совет города, тематические выставочные залы, посвященные геральдике столицы, формируется собрание геральдической библиотеки», — написал Собянин.