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Лукашенко 9 Мая примет участие в праздничных мероприятиях в Москве и Минске

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая посетит парад в Москве, а после примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Источник: Sputnik.by

«9 мая Первый будет наблюдать за парадом Победы на Красной площади. Но это утром! Позже, в Минске, на главном и традиционном мероприятии — возложении венков к монументу Победы — Первый тоже будет!» — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что в Минске президент выступит с речью.

Кто приедет на Парад Победы в Москву

Помимо президента Беларуси, лидеры еще семи стран примут участие в параде Победы в Москве.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде будут присутствовать лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Кроме того, приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства и ОДКБ.

«После парада наш президент (РФ Владимир Путин — Sputnik) вместе с иностранными лидерами примет участие в церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле состоится прием от имени нашего президента для глав делегаций, присутствующих на параде», — сообщил подробности Ушаков.

Лукашенко Александр