Лукашенко 9 Мая примет участие в праздничных мероприятиях в Москве и Минске

«9 мая Первый будет наблюдать за парадом Победы на Красной площади. Но это утром! Позже, в Минске, на главном и традиционном мероприятии — возложении венков к монументу Победы — Первый тоже будет!» — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что в Минске президент выступит с речью.
Кто приедет на Парад Победы в Москву
Помимо президента Беларуси, лидеры еще семи стран примут участие в параде Победы в Москве.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде будут присутствовать лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
Кроме того, приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства и ОДКБ.
«После парада наш президент (РФ Владимир Путин — Sputnik) вместе с иностранными лидерами примет участие в церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле состоится прием от имени нашего президента для глав делегаций, присутствующих на параде», — сообщил подробности Ушаков.