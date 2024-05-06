Суд в Нью-Йорке вновь пригрозил Трампу тюрьмой за комментарии о ходе судебного процесса

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Судья Хуан Мерчан вновь оштрафовал на $1 тыс. экс-президента США Дональда Трампа за нарушение постановления о неразглашении, запрещающего всем сторонам процесса публиковать комментарии по делу о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), и вновь пригрозил ему тюремным заключением за последующие нарушения. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Похоже, что штрафы в размере $1 000 не являются для вас сдерживающим фактором. И последнее, что я хотел бы сделать, — это посадить вас в тюрьму. Вы бывший президент Соединенных Штатов, а возможно, и следующий президент. Есть много причин, по которым тюремное заключение для вас — это крайняя мера», — приводит телеканал слова судьи со слушаний. Он добавил, что предложит наказание в виде тюремного заключения, «если потребуется».
Мерчан предупредил Трампа, что «его постоянные умышленные нарушения распоряжений суда угрожают правосудию и представляют собой прямое посягательство на верховенство закона».
Трамп в Truth Social постоянно комментирует ход судебного процесса, называя его «вмешательством в выборы 2024 года». Ранее суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $9 тыс. за нарушение постановления о неразглашении, запрещающее всем сторонам процесса публиковать комментарии по делу о выплате Дэниэлс. Трампа также оштрафовали на $2 тыс. за неуважение к суду.
Суд в Нью-Йорке слушает дело о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.
В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензий Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении Трампа обвинения по делу о выплатах Дэниэлс. Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение преступления.