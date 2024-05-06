Молдова и Норвегия подпишут меморандум о сотрудничестве в области энергетики

Парликов 6 и 7 мая находится с визитом в Осло в составе правительственной делегации Молдовы во главе с президентом Майей Санду.
Также глава министерства энергетики проведет двустороннюю встречу со своим норвежским коллегой Терье Аасландом. Министры также подпишут Меморандум о сотрудничестве в области энергетики между Молдовой и Норвегией. Документ должен укрепить молдавско-норвежское сотрудничество в области энергетики и создание взаимовыгодных инвестиционных возможностей.
Кроме того члены молдавской делегации проведут серию встреч с руководством Норвегии, в том числе с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре, спикером парламента Масудом Гараххани и членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне.