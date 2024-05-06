Молдова и Норвегия подпишут меморандум о сотрудничестве в области энергетики

Также глава министерства энергетики проведет двустороннюю встречу со своим норвежским коллегой Терье Аасландом. Министры также подпишут Меморандум о сотрудничестве в области энергетики между Молдовой и Норвегией. Документ должен укрепить молдавско-норвежское сотрудничество в области энергетики и создание взаимовыгодных инвестиционных возможностей.