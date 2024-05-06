СБУ задержала сотрудника управления госохраны по подозрению в госизмене

По данным издания, силовика задержали 5 мая. Гука подозревают в передаче секретной информации об охраняемых лицах, в том числе о президенте, иностранным спецслужбам. Как сообщило издание, СБУ также задержала еще одного сотрудника управления, ему вменяют пособничество Гуку.