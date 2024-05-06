СБУ задержала сотрудника управления госохраны по подозрению в госизмене

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов управления госохраны, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковника Андрея Гука по подозрению в госизмене. Об этом изданию «Страна» сообщили источники в правоохранительных органах.
По данным издания, силовика задержали 5 мая. Гука подозревают в передаче секретной информации об охраняемых лицах, в том числе о президенте, иностранным спецслужбам. Как сообщило издание, СБУ также задержала еще одного сотрудника управления, ему вменяют пособничество Гуку.
По информации «Страны», Гук близок к начальнику управления Сергею Рудю, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность в 2019 году. «Как говорят источники в управлении, Рудь даже хотел назначить Гука своим заместителем», — добавило издание.
СБУ пока не комментировала эту ситуацию.