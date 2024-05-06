«Хамас» согласился на сделку о перемирии с Израилем

Незадолго до этого газета The Times of Israel сообщила, что израильская армия начала разбрасывать листовки в восточном районе города Рафаха с призывами к эвакуации. Израиль намерен провести военную операцию в городе, который находится на юге сектора Газа. От военной операции в городе Израиль отговаривали его западные союзники. В Рафахе размещено около миллиона беженцев со всего сектора.