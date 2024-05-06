«Хамас» согласился на сделку о перемирии с Израилем

«Сообщил им об одобрении движением “Хамас” их предложения относительно соглашения о прекращении огня», — говорится в Telegram-канале «Хамаса».
Незадолго до этого газета The Times of Israel сообщила, что израильская армия начала разбрасывать листовки в восточном районе города Рафаха с призывами к эвакуации. Израиль намерен провести военную операцию в городе, который находится на юге сектора Газа. От военной операции в городе Израиль отговаривали его западные союзники. В Рафахе размещено около миллиона беженцев со всего сектора.
29 апреля во время переговоров «Хамасу» предложили 40-дневный режим прекращения огня. Сделка также включает обмен удерживаемых боевиками «Хамаса» заложников на палестинских заключенных.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби предполагал, что сделка позволит отложить проведение операции в Рафахе. Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 30 апреля заявил, что проведение операции не зависит от итога переговоров с «Хамасом» по освобождению заложников.
Переговоры о перемирии между Израилем и «Хамасом» идут уже несколько месяцев. Израильское руководство оценивает количество жертв войны в 1,4 тыс., а Минздрав Газы заявлял более чем о 34 тыс. погибших.