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«Хамас» согласился на сделку о перемирии с Израилем

Глава политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания заявил о готовности принять предложение о перемирии в секторе Газа. Об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдуррахманом бен Джасимом Аль Тани и главой Службы общей разведки Египта Аббасом Камилем. Катар и Египет выступают посредниками на переговорах между «Хамасом» и Израилем.

Источник: AP 2023

«Сообщил им об одобрении движением “Хамас” их предложения относительно соглашения о прекращении огня», — говорится в Telegram-канале «Хамаса».

Незадолго до этого газета The Times of Israel сообщила, что израильская армия начала разбрасывать листовки в восточном районе города Рафаха с призывами к эвакуации. Израиль намерен провести военную операцию в городе, который находится на юге сектора Газа. От военной операции в городе Израиль отговаривали его западные союзники. В Рафахе размещено около миллиона беженцев со всего сектора.

29 апреля во время переговоров «Хамасу» предложили 40-дневный режим прекращения огня. Сделка также включает обмен удерживаемых боевиками «Хамаса» заложников на палестинских заключенных.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби предполагал, что сделка позволит отложить проведение операции в Рафахе. Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 30 апреля заявил, что проведение операции не зависит от итога переговоров с «Хамасом» по освобождению заложников.

Переговоры о перемирии между Израилем и «Хамасом» идут уже несколько месяцев. Израильское руководство оценивает количество жертв войны в 1,4 тыс., а Минздрав Газы заявлял более чем о 34 тыс. погибших.

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