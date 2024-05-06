Шольц заявил о недопустимости применения атомного оружия в конфликте на Украине

Ранее в Минобороны России проинформировали, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота РФ. Там уточнили, что планируются мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В оборонном ведомстве заявили, что учения в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.