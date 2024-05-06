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Шольц заявил о недопустимости применения атомного оружия в конфликте на Украине

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что атомное оружие не должно быть применено в конфликте на Украине.

Источник: AP 2023

«Что касается ядерных учений, объявленных Россией: всегда важно ясно дать понять, что атомное оружие не должно использоваться в этой войне», — написал Шольц на странице в X (ранее Twitter).

Ранее в Минобороны России проинформировали, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота РФ. Там уточнили, что планируются мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В оборонном ведомстве заявили, что учения в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

дипломатия