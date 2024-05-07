Прямая трансляция инаугурации президента РФ

Это пятая церемония инаугурации для Владимира Путина, ему предстоит занимать пост главы государства следующие шесть лет — до 2030 года. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Согласно данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов. Явка на выборах составила 77,44%, что является рекордом для новейшей истории РФ. Накануне вступления в должность на очередной срок полномочий президент провел последнюю встречу с действующим составом кабмина и поблагодарил членов правительства за совместную работу на протяжении предыдущих лет.