Что известно об учениях для отработки применения ТЯО

Стратегическое и тактическое ядерное оружие РФ
Боевые ядерные заряды делятся на стратегические, средствами доставки для которых выступает «ядерная триада» — межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы, и тактические (ТЯО или нестратегические) — боеголовки ракет, артиллерийские снаряды или мины значительно меньшей мощности (до нескольких килотонн в отличие от мегатонн у стратегических вооружений). Тактическим боезарядами можно оснастить обычное оружие для использования в ограниченном вооруженном конфликте.
Подробная информация об отечественном ТЯО и его тактико-технических характеристиках секретна. По словам президента РФ Владимира Путина, в качестве средства применения имеющегося у РФ ТЯО могут выступать, в частности, боевые самолеты и оперативно-тактические ракетные комплексы сухопутных войск «Искандер-М».
25 марта 2023 года Путин заявил, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое ТЯО в Белоруссии, по аналогии с тем, как США уже давно делают это на территории своих стран-союзниц. США напрямую «не подтверждают и не опровергают» наличие своего ТЯО за рубежом. В официальных документах упоминается хранение «особых вооружений» на безопасных объектах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. 25 мая 2023 года министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
В «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» (ключевой открытый документ нормативно-правовой базы в сфере ядерного сдерживания РФ, утвержден указом президента РФ от 2 июня 2020 года) ядерное оружие не делится на стратегическое и тактическое, что подчеркивает единство функции сдерживания, присущей всем видам ЯО.
В действующей с 2014 года Военной доктрине РФ сказано, что ЯО может быть применено лишь в том случае, когда «агрессия с использованием обычного оружия» против РФ поставит под угрозу «само существование государства». Такая угроза может возникнуть в условиях прямого военного вовлечения в конфликт стран НАТО.
Предпосылки для учений
Как заявили 6 мая 2024 года в Минобороны РФ, запланированные учения в том числе являются ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».
В этот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что подготовка к учениям с ракетными соединениями связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам, что провоцирование Западом нового беспрецедентного витка напряженности на Украине требует ответных мер со стороны Москвы. Он обратил внимание на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, а также представителей Великобритании и США, которые ранее «говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину».
В феврале 2024 года Макрон по итогам посвященной Украине конференции в Париже не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Позднее Макрон в интервью журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, «если российские силы прорвут линию фронта». 6 мая посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ, где ему были изложены оценки РФ «деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта».
Российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 6 мая рассказал ТАСС, что учения, подобные анонсированным Минобороны РФ, не проводились очень давно, и их проведение сейчас говорит о том, что руководство РФ не исключает худших сценариев развития военно-политической ситуации. По словам Коротченко, в ходе учений будет отработан весь необходимый цикл подготовки к практическому применению тактического ядерного оружия. Эксперт отметил, что объявленные мероприятия пройдут без реальной инициации ядерных боезарядов, так как учения — не боевая операция.
Учения НАТО «Стойкий полдень»
НАТО по меньшей мере с 2011 года ежегодно проводит маневры Steadfast Noon — учения с привлечением военнослужащих и авиации стран альянса к тренировкам по нанесению ядерных ударов. Они начинаются во второй половине октября и длятся до конца месяца. Учения поочередно проводятся в одном из государств «ядерного обмена», где размещено американское ТЯО.
Steadfast Noon — одни из немногих учений НАТО, о которых официально распространяется очень мало информации. Как правило, точные даты их проведения либо не объявляются, либо анонсируются всего за несколько дней перед началом учений. Точное количество задействованных вооружений и районы проведения не разглашаются, страна-организатор, как правило, заранее не раскрывается.
Участниками маневров отрабатывается использование самолетов, способных нести ядерное оружие, и тактических ядерных бомб (в ходе учений используются муляжи боевых бомб). Основные задачи учений: практика воздушного боя; отработка транспортировки муляжей авиабомб из хранилищ, их прикрепления к истребителям-бомбардировщикам; имитация сброса ядерных бомб и пуска крылатых ракет с ядерной боевой частью; повышение уровня оперативной совместимости летчиков, отработка прикрытия и разведки; отработка прорыва средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника; проверка способности стран-партнеров обслуживать самолеты других стран на своих аэродромах и др.
В 2023 году учения проходили с 16 по 27 октября в Италии, Хорватии и в районе Средиземного моря.