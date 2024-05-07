Что известно об учениях для отработки применения ТЯО

25 марта 2023 года Путин заявил, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое ТЯО в Белоруссии, по аналогии с тем, как США уже давно делают это на территории своих стран-союзниц. США напрямую «не подтверждают и не опровергают» наличие своего ТЯО за рубежом. В официальных документах упоминается хранение «особых вооружений» на безопасных объектах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. 25 мая 2023 года министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.