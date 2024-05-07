Путин в пятый раз вступит в должность президента России

Инаугурация президента — торжественная процедура вступления в должность главы государства. Слово «инаугурация» происходит от латинского «inaugure» — «посвящаю». Путин приносил эту присягу четырежды. И если в 2000-м за тогда 47-летнего кандидата проголосовало 52,94% россиян, в 2004-м — 71,31%, в 2012-м — 63,6%, в 2018-м — 76,7%, то на мартовских выборах этого года ныне 71-летний второй и четвертый президент России получил рекордное количество голосов избирателей — 87,28%.
Специальная инаугурационная церемония в России была разработана к 1996 году, когда первый президент Борис Ельцин второй раз приступал к работе на высшем государственном посту. С тех пор ритуал претерпел небольшие изменения, но его основные моменты сохраняются.
Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сегодняшняя церемония инаугурации пройдет по уже отработанному протоколу, но с «определенными нюансами». Какими именно, Кремль пока не сообщал. Традиционный сценарий подразумевает, что на церемонию президент отправляется из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец (БКД). Там он должен пройти по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу. Затем глава государства выходит через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь, где перед Верховным главнокомандующим торжественным маршем пройдет Президентский полк.
К моменту прибытия Путина в БКД все уже должно быть готово: приглашенные займут места, а знаменосцы Роты почетного караула внесут Государственный флаг России и штандарт президента РФ (изображение двуглавого орла на фоне триколора), затем — Знак президента РФ и Конституцию, на которой Путин будет держать руку во время принесения присяги.
7 мая Кремль будет закрыт для экскурсий, попасть в него можно будет только по приглашениям. Ожидается, что наблюдать за церемонией инаугурации в Кремле соберутся несколько тысяч гостей: представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, администрации президента, губернаторы. В Кремль также приглашаются представители основных конфессий, кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», главы диппредставительств, представители общественных организаций, деловых кругов, генералитет, деятели науки, культуры, спорта, журналисты.
В именных приглашениях уточняется, что «форма одежды — официальный деловой стиль (мужчины — темный костюм, женщины — платье/костюм обычной длины), парадная военная форма». В 2018 году церемония инаугурации продлилась около 48 минут, включая смотр Президентского полка.
На главном посту
Родившийся 7 октября 1952 года в Ленинграде Путин — выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета (ныне — Санкт-Петербургский госуниверситет) и Краснознаменного института КГБ СССР им. Ю. В. Андропова (ныне — Академия внешней разведки). Служил в органах государственной безопасности, работал в мэрии Санкт-Петербурга, переехал в Москву в 1996 году на должность заместителя управляющего делами президента РФ. Затем занимал высокие посты в Администрации президента РФ, руководил Федеральной службой безопасности, был секретарем Совета безопасности. Дважды (во второй половине 1999 года и в 2008 — 2012 годах) занимал кресло премьер-министра России.
Впервые становясь во главе страны в 2000 году, Путин обещал, что наказ Ельцина «беречь Россию» будет его главным делом. Он занимается им почти четверть XXI века. При этом неустанно повторяет, что основная забота — улучшение условий жизни и повышение доходов россиян. За эти годы были и урегулирование ситуации в Чечне, и борьба с терроризмом, и сокращение срока службы в армии по призыву, и Олимпиада в Сочи, и Чемпионат мира по футболу, и введение ЕГЭ, и национальные проекты, и учреждение материнского капитала. А еще — знаменитая мюнхенская речь, операция в Сирии, создание БРИКС и ЕАЭС, Крым, Донбасс, Новороссия и специальная военная операция.
График Путина почти не помнит выходных, его рабочий день растягивается далеко за рамки, отведенные Трудовым кодексом. Потому что президент, по выражению самого главы государства, — тот «человек, который отвечает за все, что происходит в стране».
Сегодня вновь подтверждаются полномочия Путина как «гаранта конституции, прав и свобод человека и гражданина», в соответствии с чем он будет «принимать меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти». По конституции, глава государства определяет основные направления внутренней и внешней политики, решает вопросы гражданства РФ, награждает и осуществляет помилование. Он также является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами.
Основным законом президенту даны широкие права по проведению внешнеполитического курса страны. Именно глава государства определяет позиции России на международной арене. Президент представляет страну в международных отношениях, проводит переговоры, подписывает ратификационные грамоты. Во внешнеполитическом календаре Путина в самом начале нового президентского срока уже значится несколько пунктов. Так, на 8 мая намечен саммит Евразийского экономического союза, на День Победы в Москве ждут руководителей нескольких стран, с которыми президент проведет переговоры, готовится государственный визит в Китай и контакты с турецким коллегой.
Новый политический цикл
Ровно шесть лет назад, на предыдущей церемонии вступления в должность президента, Путин говорил о том, что Россия должна быть современной и динамичной, смело принимать вызовы времени, поскольку история не прощает расслабленности. По его мнению, стране необходимо последовательно наращивать свое лидерство во многих сферах, уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак работать там, где еще только предстоит добиться результатов.
Глава государства заявлял, что в РФ должны быть обеспечены возможности для самореализации каждого человека, а в обществе в целом — сформирована атмосфера взаимной поддержки и доверия, на мировой арене Москва готова к диалогу. «Времени на раскачку нет. Но все мы хорошо помним, что за более чем тысячелетнюю историю России не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда — всегда! — возрождалась как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед», — подчеркивал Путин.
Своими правами и обязанностями на главном государственном посту Путин будет пользоваться ближайшие шесть лет.