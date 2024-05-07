Путин в пятый раз вступит в должность президента России

Впервые становясь во главе страны в 2000 году, Путин обещал, что наказ Ельцина «беречь Россию» будет его главным делом. Он занимается им почти четверть XXI века. При этом неустанно повторяет, что основная забота — улучшение условий жизни и повышение доходов россиян. За эти годы были и урегулирование ситуации в Чечне, и борьба с терроризмом, и сокращение срока службы в армии по призыву, и Олимпиада в Сочи, и Чемпионат мира по футболу, и введение ЕГЭ, и национальные проекты, и учреждение материнского капитала. А еще — знаменитая мюнхенская речь, операция в Сирии, создание БРИКС и ЕАЭС, Крым, Донбасс, Новороссия и специальная военная операция.