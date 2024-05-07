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Американский военный задержан во Владивостоке по подозрению в преступлении

Представитель Пентагона Синтия Смит ограничилась минимальными комментариями относительно ситуации.

Источник: РИА "Новости"

Во Владивостоке был задержан американский военный, обвиняемый в совершении преступления. Как сообщает РИА Новости, официальный представитель Пентагона Синтия Смит подтвердила факт задержания, уточнив, что российские власти своевременно уведомили Государственный департамент США в соответствии с международными договоренностями. Смит также упомянула, что семье задержанного была предоставлена информация о происшествии, а сам задержанный получает консульскую поддержку.

Согласно сообщению телеканала NBC, появившемуся ранее, военнослужащий, прибывший в Россию из Южной Кореи по личной инициативе, подозревается в совершении кражи. Источник РЕН ТВ утверждает, что задержанный, имеющий звание сержанта, до совершения кражи причинил физический вред жертве. Он познакомился с жительницей Владивостока через интернет, приехал в город, прожил с женщиной некоторое время, после чего начал её избивать и в итоге похитил 200 тысяч рублей и алкогольные напитки. После совершения кражи сержант был задержан 2-го мая российскими правоохранительными органами.