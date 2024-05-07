Американский военный задержан во Владивостоке по подозрению в преступлении

Согласно сообщению телеканала NBC, появившемуся ранее, военнослужащий, прибывший в Россию из Южной Кореи по личной инициативе, подозревается в совершении кражи. Источник РЕН ТВ утверждает, что задержанный, имеющий звание сержанта, до совершения кражи причинил физический вред жертве. Он познакомился с жительницей Владивостока через интернет, приехал в город, прожил с женщиной некоторое время, после чего начал её избивать и в итоге похитил 200 тысяч рублей и алкогольные напитки. После совершения кражи сержант был задержан 2-го мая российскими правоохранительными органами.